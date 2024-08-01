Yüzde 70 zam geldi. Başvurmak isteyenler yüksek fiyatla karşılaşacak

Türkiye’de ekonomik kriz hızla büyürken, vatandaşın alım gücü de o oranda eriyip pul oluyor. Artık ülkede her şey bir lük oldu. Yemek barınmak ve okumak bunların hepsi bir bir lüks sayıldı. Vatandaş birini yaparken ötekini yapamaz hale geldi. Gıda fiyatları alıp başını giderken, kira fiyatları da katlanarak arttı. Sırada eğitim ödemeleri yer aldı. Eğitim ödemelerine gelen zam dudak uçuklattı. Artık vatandaş hem aç, hem evsiz hem de eğitim öğretimsiz…

Bu sene, sınavsız ikinci üniversiteye başvurmak isteyen adaylar, 2023’e göre oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşabilir.

AÖF'e kayıt yaptırmak veya mevcut kaydı yenilemek isteyenler, yüzde 69’a varan zam oranlarıyla karşı karşıya. Örneğin, geçtiğimiz yıl 1180 lira olan bazı bölümlerin ücretleri, bu yıl 1995 liraya yükseldi.

Ekonomik sıkıntıların arttığı Türkiye’de, bu yüksek zamlar öğrenciler ve aileler üzerinde büyük bir yük haline gelecek. Eğitim masraflarında görülen bu artış, bütçelerin yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirecek.

2024-2025 eğitim dönemi için AÖF bölümlerindeki yeni ücretler şu şekilde yeniden güncellendi:

İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri: 1995 lira

Mühendislik Fakültesi: 2430 lira

Yabancı Dil Eğitimli Programlar: 3400 lira