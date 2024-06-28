Yüzde 80 indirimi duyan sabahın 7’sinde kuyruğa girdi

Gratis’in geçtiğimiz günlerde yaptığı yüzde 75 indirim kadınlar arasında büyük bir gerilime yol açmıştı.

Mağazalardaki indirimli ürünü almak için birbirileriyle saç başa kavga eden genç kadınların görüntüleri sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

GRATİS: YÜZDE 80 İNDİRİM VAR

Gratis bu kez yüzde 80 indirim kampanyası başlattığını müşterilerine mesajla duyurdu.

Mesajda, “Yarın tüm Gratis'e özel markalı ürünlerde net %80 indirim! Gratis'in 15. Yılına özel 28 Haziran'da, sadece Gratis mağazalarında geçerli sepette 250 TL ve üzeri alışverişe, Gratis'e özel markalı ürünler net %80 indirimli! (Beauty hizmetleri hariç)” ifadelerine yer verildi.

Mesajı görür görmez kadınlar Gratis’in Esenler Şubesi’nin önünde sabah saat 7’de kuyruğa girdi.

Kuyrukta sadece bir erkeğin de bulunması dikkat çekti.