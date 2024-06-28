Yüzde 80 indirimi duyan sabahın 7’sinde kuyruğa girdi

Düzenleme: Ümit Karadağ
Yüzde 80 indirimi duyan sabahın 7’sinde kuyruğa girdi

Ünlü kozmetik mağazası Gratis’in Esenler şubesinde sabahın erken saatlerinde kadınlar indirimli ürünler almak için kuyruğa girdi.

Gratis’in geçtiğimiz günlerde yaptığı yüzde 75 indirim kadınlar arasında büyük bir gerilime yol açmıştı.

gratis2.jpg

Mağazalardaki indirimli ürünü almak için birbirileriyle saç başa kavga eden genç kadınların görüntüleri sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

gratis3.jpg

GRATİS: YÜZDE 80 İNDİRİM VAR

Gratis bu kez yüzde 80 indirim kampanyası başlattığını müşterilerine mesajla duyurdu.

gratis1.jpg

Mesajda, “Yarın tüm Gratis'e özel markalı ürünlerde net %80 indirim! Gratis'in 15. Yılına özel 28 Haziran'da, sadece Gratis mağazalarında geçerli sepette 250 TL ve üzeri alışverişe, Gratis'e özel markalı ürünler net %80 indirimli! (Beauty hizmetleri hariç)” ifadelerine yer verildi.

whatsapp-image-2024-06-28-at-08-29-49.jpeg

Mesajı görür görmez kadınlar Gratis’in Esenler Şubesi’nin önünde sabah saat 7’de kuyruğa girdi.

Kuyrukta sadece bir erkeğin de bulunması dikkat çekti.

İlgili Haberler
Erdoğan’ın sağ kolu milyonlarca kiracıyı ilgilendiren soruyu cevapladı
Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan kendi maaşlarına zam yaptı! Emekli ve asgari ücretliye vermedi
Fahrettin Koca istifa etti! Ankara’yı gece yarısı karıştıran iddia
Son Haberler
Japonya'ya 3-0 yenildik Spor
Japonya'ya 3-0 yenildik
LGS sonuçları açıklandı! 3 milyon öğrenci sınava girmişti Gündem
LGS sonuçları açıklandı! 3 milyon öğrenci sınava girmişti
Doğal gazda temmuz ayında zam yapılmayacağı açıklandı Ekonomi
Doğal gazda temmuz ayında zam yapılmayacağı açıklandı
Havaların ısınmasıyla gelen tehlike! Saat verildi Sağlık
Havaların ısınmasıyla gelen tehlike! Saat verildi
Türkiye gri listeden çıkarılacak mı? Tüm gözler bu toplantıya çevrildi Ekonomi
Türkiye gri listeden çıkarılacak mı? Tüm gözler bu toplantıya çevrildi
Manavgat'ta araba alev alev yandı Yerel Haberler
Manavgat'ta araba alev alev yandı
Ticaret Bakanlığı’ndan damping soruşturması Ekonomi
Ticaret Bakanlığı’ndan damping soruşturması