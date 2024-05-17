Yüzde 99'luk Formula 1 kehaneti

Bottas'ın Sauber ile olan üç yıllık sözleşmesi bu yıl sona eriyor ve geleceği hakkında belirsizlikler mevcut.

Sauber ile yollarını ayırması beklenen Bottas için Haas, Williams ve Alpine gibi takımlar seçenekler arasında yer alıyor.

Imola'da Sauber/Audi ile görüştüğünü belirten Bottas, Formula 1'de kalma konusunda yüzde 99 oranında emin olduğunu ifade etti.

Mevcut takımı Audi ile devam edip etmeyeceği sorulduğunda Bottas, "Elbette bazı görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Bottas şöyle devam etti:

Takımın hızlı bir karar alacağını düşünmüyorum. Menajerimle birlikte bu konuyu değerlendiriyoruz. Miami'den bu yana yeni bir gelişme yok, genel durum aynı.

Serbest kaldığınızda çeşitli seçenekleri değerlendirmeniz gerekir. Bu yüzden bir süredir sadece bir yöne değil, farklı alternatiflere bakıyoruz; çünkü tek bir seçeneğe bağlı kalamazsınız.

Farklı görüşmeler yapıyoruz ve bazı ilerlemeler kaydediliyor. Ancak şu anda herhangi bir seçeneğe kesin olarak bağlanmış değilim.