Yüze sürüldüğünde ne oluyor? Soğanın ilk kez duyulan etkisi

İnsanların doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Özellikle de yazın gelmesiyle birlikte parlak ciltle ilgili konular merak ediliyor. Bu süreçte soğanın şaşırtan faydası orta çıktı.

SOĞAN SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Soğan suyunu yüzünüze de uygulanabileceğinin altı çizildi. Bir pamuğa dökerek yüzünüze sürdüğünüz soğan suyu, cildinizin pürüzsüz olmasına ve cilt tonunuzun açılmasına destek olur.

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Saçınıza ve saç diplerinize masaj yaparak sürüp yaklaşık 1 saat kadar beklettiğinizde saçınızda biriken kirden kurtulmanızı sağlar. Aynı zamanda saçın beyazlamasını da geciktirdiği biliniyor. Düzenli olarak kullandığınızda saçlarınızı besleyerek daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Saç diplerindeki tıkanıklıkları açarak yeni saç oluşumuna da katkı sağlar. Soğan suyu ne işe yarar diye araştıranların ilk karşısına çıkan yararlardan biri olan soğan suyu yüze faydaları da çok çeşitlidir. Soğan suyu cilde kullanıldığında cildi derinlemesine temizleyerek sivilce oluşumunu en aza indirir, aynı zamanda cilde parlaklık verir.

SOĞANIN ŞAŞIRTAN FAYDALARI

-Bağışıklık için kalkan

-Hücreleri korur

-Kalp hastalıkları riskini azaltır

-Antioksidan deposudur

-Gribe karşı savaşarak hastalanmanızı önler.