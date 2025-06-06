Yüzlerce elektrikli araç taşıyan gemi yanıyor: Lityum iyon piller patlayabilir

Alaska açıklarında içinde 800’ü elektrikli araç olmak üzere 3 binden fazla araç bulunan yük gemisinde çıkan yangın, 24 saatten uzun bir süredir devam ediyor.

ABD Sahil Güvenliği, konuya ilişkin açıklamasında, yangının sürmesine izin vereceklerini çünkü araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabileceğini bildirdi. Gemide bulunan mürettebat, bir filika yardımıyla gemiden kaçabildi.

YANGIN SALI GÜNÜ BAŞLADI

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, oldukça yanıcı olan lityum iyon pillerin bulunduğu elektrikli araçları taşıyan gemiden başlayan yangın, üzerinden 24 saatten uzun zaman geçmesine karşın devam ediyor. Alaska’nın Anchorage kentine yaklaşık bin 200 mil mesafede yer alan “Morning Midas” isimli geminin güvertesinde salı öğlen saatlerinde dumanlar çıkmaya başladı.

MÜRETTEBAT TEHLİKE UYARISI VERDİ

Gemiyi işleten Londra merkezli Zodiac Maritime isimli şirket, konuya ilişkin açıklamasında, mürettebatın yangını kontrol altına alamadığını, 15 dakika sonra bir tehlike uyarısı verdiklerini bildirdi. Sahil Güvenlik’in açıklamasına göre, 22 kişilik mürettebat bir filikayla birlikte gemiden ayrıldı ve yakınlardaki bir ticari gemi tarafından kurtarıldı.

GEMİ, GÜVENLİ MESAFEDEN İZLENİYOR

Sahil Güvenlik Sözcüsü, yangının yanmaya devam etmesine izin verdiklerini ve araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabilme riskinden ötürü gemiyi güvenli bir mesafeden izlediklerini söyledi. Sözcü, yangının sebebi ile ilgili soruşturma yürütmeyi planladıklarını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada yangının elektrikli araçlardan çıktığı sonucuna varmak için çok erken olduğu ifade edildi.

ÇİN'DEN MEKSİKA'YA GİDİYORDU

Elektrikli araçlarda aşırı ısınabilen ve hızla yayılan yangınlara sebebiyet verebilen lityum iyon piller kullanılıyor. Çıkan yangınlarda toksik gazlar da havaya karışabiliyor. Tüm bu etmenler, yangınları söndürmesi zor ve tehlikeli bir hale getiriyor. “Morning Midas” gemisinde 800’ü elektrikli araç olmak üzere 3 bin araç bulunuyor. Geminin 15 Haziran tarihinde Meksika’daki Lázaro Cárdenas’a ulaşması bekleniyordu. Gemi, 26 Mayıs’ta Çin’in Yantai kentinden yola çıkmış, Şanghay ve Nansha’da durmuştu. Bu iki kent, Çin’in elektrikli araç ihracatı açısından iki önemli merkez olarak biliniyor.