Yüzlerce genç sağlıklı yaşam için spor yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüzlerce genç sağlıklı yaşam için spor yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen, "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri Balıkesir'de coşkuyla karşılandı. Balıkesir'de yüzlerce genç sağlıklı hayat için spor yaptı.

Her yıl farklı etkinliklerle kutlanan hafta, sporun yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve hareketli yaşama teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

Balıkesir'de, öğrencilere, gençlere, kurum çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen spor aktiviteleri, etkinliklere katılanlara keyifli anlar yaşattı. Gençlerin fiziksel aktivitelerle tanışması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedefiyle hafta boyunca okullarda spor organizasyonları yapıldı.

Yoga seansları, yürüyüşler, spor aktiviteleri, plaj voleybolu ve sağlıklı yaşam bilinci kazandıran organizasyonlar gibi birçok etkinlik düzenlendi. Ayrıca huzurevi sakinleri ve personeli için özel yoga seansları gerçekleştirilerek, hem bedensel hem de mental sağlıklarına olumlu katkı sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Avrupa Spor Haftası'nda bir araya gelerek, sporun yalnızca bireysel bir uğraş değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ olduğunu bir kez daha gözlemledik. Bu hafta boyunca, her yaştan vatandaşımıza farklı spor dallarını tanıma fırsatı sunduk ve hareketli bir yaşamın keyfini hep birlikte paylaştık. Sağlıklı bir bedenin, sağlıklı bir zihinle birleşerek yaşam kalitemizi yükselttiğine inanıyoruz. Unutmamalıyız ki, spor hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalı. Avrupa Spor Haftası, sporun herkes için erişilebilir ve eğlenceli bir etkinlik olmasını teşvik ederek fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyen bir yaşam tarzının benimsenmesine öncülük ediyor ve bu bilinci daha geniş kitlelere yaymayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Yüzlerce genç sağlıklı yaşam için spor yaptı

Yüzlerce genç sağlıklı yaşam için spor yaptı

Yüzlerce genç sağlıklı yaşam için spor yaptı

Yüzlerce genç sağlıklı yaşam için spor yaptı

Yüzlerce genç sağlıklı yaşam için spor yaptı

Yüzlerce genç sağlıklı yaşam için spor yaptı

Son Haberler
Pişmanlık gözyaşları yetmedi! 10 bıçak darbesine müebbet hapis
Pişmanlık gözyaşları yetmedi! 10 bıçak darbesine müebbet hapis
Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanmasına böyle tepki verdi
Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanmasına böyle tepki verdi
Minik Berra'nın ölümünde bilirkişi raporu şok etti! Aile de kusurlu çıktı
Minik Berra'nın ölümünde bilirkişi raporu şok etti! Aile de kusurlu çıktı
Küresel Sumud Filosu nedir? Neden Gazze Şeridi'ne gidiyor?
Küresel Sumud Filosu nedir? Neden Gazze Şeridi'ne gidiyor?
İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!
İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!