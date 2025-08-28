Yüzlerce kaçak ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de polis timlerince bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda binlerce makaron, tütün mamulü ve elektronik sigara yakalandı. İş yeri sahibi hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Kırıkkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde yaptıkları çalışmalar kapsamında İ.U. isimli zanlının iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda 3 bin 100 adet doldurulmuş makaron ile 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin TAPDK satış belgesi bulunmaması nedeniyle iş yerinde bulunan 28 bin 400 adet boş makaron, 280 paket nargile tütünü, 210 paket tütün ve 21 kilo 200 gram açık doğranmış tütün de el konuldu. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan duyuruda, "Çalışmalarımız azim ve iradeyle sürecektir" ifadelerine yer verildi.

