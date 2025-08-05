Yüzlerce kişi zehirlenmişti. İstenen ceza belli oldu

Kocaeli'de 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine dair başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı.

Sattıkları tavuk dönerlerde 4 çeşit bakteri tespit edilen işletmenin sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. hakkında 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Nisan ayında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan işltemeden farklı tarihlerde tavuk döner yiyen 999 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. 287 kişi, firmadan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletmeci E.T. ve döner ustası K.Y. ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken işletme de mühürlendi.

İşletme hakkında yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada hazırlanmaya başlanan iddianame tamamlandı. 29 Mart'ta satın alınan ve satışa sunulan tavuk etlerinin son kullanım tarihinin 3 Nisan olduğu iddianame belirtildi.

Dava dosyasında tavuk etlerinden alınan numuneler üzerinde yapılan analizlere de numunelerle ilgili Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nce yapılan Mikrobiyolojik Muayene ve Analiz neticesinde işletmede satılan tavuk döner ürününün analiz raporunda bakteriler olan Bacillus cereus, Koagülaz pozitif staphylococcus, Listeria monocytigenes ve Salmonella spp varlığı tespit edildiği ve analiz sonucu döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi.

Bilirkişilerin hazırladığı raporda, tavuk etlerin Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce soslandıktan sonra 2-3 gün dolapta bek ilmesi ve pişirileceği günlerde ayrı olarak şişe takılarak pişirilse de sosta bekletilmesinin olayı tetiklemiş olabileceği, analiz neticesinde olumsuz çıkan bakterilerin, işletmelerinin gıda güvenliği yönünden bazı eksiklerinin olduğu izlenim verdiği belirtildi.

Gıda mühendisi raporunda, bulunan mikroorganizmadan Listeria monocytigenes bakterisi nadir de olsa ölümcül sonuçlara neden olabilmesi, analiz sonucunda bulunan mikroorganizma nedenlerinin ortak sebeplerinde yetersiz hijyen koşullarının sebep olmasından dolayı olaydan şüphelilerin sorumlu olduğu şeklinde kanaat bildirdi.

Savcı iddianamesinde işletmede satışı yapılan gıda maddesi üzerinde yapılan analiz neticesinde 4 çeşit bakteri tespit edildiği, gıdanın bu haliyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığını, alınan bilirkişi raporunda satışı yapılan gıda maddelerini tüketen kişilerin yaşamını tehlikeye sokabileceği tespit edildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar hakkında “Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıkların yargılanmasına Körfez Adliyesi’nde 7 Ağustos günü başlanacak.