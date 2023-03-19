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Dünyaca ünlü oyuncu depremzede çocuklar için alışveriş yaptı. Yüzlerce kışlık kıyafet aldı

İtalyan oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışverişe çıktı. Oyuncu, Hatay'da bir mağazaya giderek, yüzlerce kışlık kıyafet aldı. 10'dan fazla koliyi çadır kentlere götüren Morrone'nun bu hareketi takdir topladı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:20
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Yüzlerce kışlık kıyafet aldı. Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışveriş yaptı.

Dünyaca ünlü oyuncu depremzede çocuklar için alışveriş yaptı. Yüzlerce kışlık kıyafet aldı
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Netflix'te yayınlanan "365 Gün" filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Sık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti.

HATAY'A GİDİP ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRDİ

Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalamayan Michele Morrone, şehre gitmeyi ihmal etmedi. Depremzedelerin kaldığı çadırkente giden oyuncu, çocuklarla oynadı. Hatay'da geçirdiği zamanda çektirdiği fotoğrafları 15,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak kalp emojisi koydu.

ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Ünlü oyuncu bugün de çıkıp depremzede çocuklar için alışverişe çıktı. Yıldız oyuncu Hatay'da bir mağazaya giderek, yüzlerce kışlık kıyafet aldı. 10'dan fazla koliyi çadır kentlere götüren Morrone bu hareketiyle gönülleri fethetti.

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