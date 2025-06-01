Yüzlerce pedal bisiklet baharı için çevrildi



Düzce'de gelenekselleşen Bisiklet Baharı'nın 10'ncusu gerçekleştirildi. Her yıl renkli görüntülere sahne olan tura bu yıl 789 bisiklet tutkunu katıldı. Anıtpark Meydanı'nda toplanan bisikletlileri Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da yanlız bırakmadı. Protokol üyeleri de bisikletlileri ile tura katıldı.



Tur öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Aslan, "Dünya Bisiklet Günü olması ve uluslararası gün vesilesiyle Yeşilay da 12 yıldır bisiklet turu düzenliyor. Bu sene de Valiliğimiz koordinasyonunda Düzce Belediyemizin destekleriyle Yeşilay bisiklet turunu düzenliyoruz. Tur için 789 bisikletli kayıt yaptırdı. Yaklaşık 1 saatlik güzergahla Düzce'nin sokaklarında şehir turu düzenleyeceğiz. Türkiye'nin en genç vilayeti Düzce ayrıca bisiklet kullanımının en yoğun olduğu ikinci il olma özelliğini de taşıyor" dedi.



Daha sonra geri sayım ile birlikte bisikletliler Düzce sokaklarında pedal bastı. Anıtpark Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu yaklaşık 1 saatlik parkurla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde sona erdi. Burada Düzce Bisiklet Kulübü üyelerinin şovlarının ardından yapılan çekilişle 4 kişiye bisiklet hediye edildi.