Yüzlercesi uçağı işgal edip aynı anda saldırıya geçti. 3 saat rötar yapan uçağı hostesler kurtardı

Yolcu uçağını sivrisinekler istila etti. Kabin ekibi ellerine aldıkları sinek ilacını uçağın içine boca edince, ortalık karıştı. Yolcular zehirlenme tehlikesi atlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yüzlercesi uçağı işgal edip aynı anda saldırıya geçti. 3 saat rötar yapan uçağı hostesler kurtardı

Yolcu uçağı sivrisinek istilasına uğradı. Uçağın içine kabin ekibi sinek ilacı sıkınca yolcular zor anlar yaşadı.Uçak 3 saate yakın rötar yaptı.

Bu ilginç olayın adresi Meksika...Volaris adlı hava yolu şirketinin bir uçağı kalkışa hazırlanırken, içeriye yüzlerce sivrisinek daldı.

Hal böyle olunca yolcular sıkıntılı anlar yaşamaya başladı. Sivrisinekler yolculara saldırmaya başlayınca, sivrisinek avlama timi yani hostes ve hostlar olaya müdahil oldu ama bakın nasıl?

ÇÖZÜM HAMLESİ YOLCULARI ZEHİRLİYORDU

Uçağın içinin sivrisinek istilasına uğradığını gören kabin ekibi ellerine aldıkları sinek ilacını sıkmaya başladı. Amaç sivrisineklerini öldürmekte ancak en çok zararı yolcular gördü. Sıkılan ilaçtan zehirlenme tehlikesi geçiren yolcular zor anlar yaşadı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre uçak Guadalajara'dan Mexico City'ye gitmek için piste çıkmıştı. Kabin ekibinin sivrisineklere sinek ilacıyla müdahale ettiği anlar da sosyal medyada viral oldu.
Sefer bu nedenle yaklaşık 3 saat rötara uğradı.

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