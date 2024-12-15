Yüzlerini eşarpla kapatmışlardı: Biri tutuklandı, ikisi aranıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son 3 ayda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki kapı kilidini kırıp, girdikleri 3 ayrı evden 6 burma bilezikle 7 ziynet eşyası çalan kişileri tespit etmek için yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, olayları 3 kadın şüphelinin gerçekleştirdiğini, tanınmamak için yüzlerini eşarpla gizlediği belirledi.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüphelilerden İ.Ç. (28) yakalandı, diğer 2 şüpheliyse bulunamadı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi. Öte yandan emniyete götürülen İ.Ç.'nin, Gaziantep'te "Hırsızlık" suçundan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.