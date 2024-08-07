Yüzme havuzu sular altında kaldı

Nyon'da sıcak hava, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece meydana gelen teknik arıza nedeniyle Colovray yüzme havuzunun kapatılacağına dair duyurunun gelmesiyle birlikte geldi. Yüzücülerin bulunmadığı iki günün ardından havuzlar Salı günü saat 16.30'da yeniden halka açıldı.

Odile Rochat tarafından yapılan açıklamada "Bir boru tıkandı ve bu da tampon havzanın çalışmasını etkiledi" ifadelerine yer verildi.

Şu anda borunun tıkanma nedeninin bilinmediğini bildiren Rochat ayrıca “Son dönemde yaşanan şiddetli fırtınalar da sebeplerden biri olabilir ama ne olduğundan emin olmak mümkün değil. Bu kış bu işlev bozukluklarını daha ayrıntılı olarak araştıracağız. Buradaki fikir, havuz kapatılıp havuzlar boşaltıldıktan sonra bu derinlemesine kontrollerin yapılmasıdır” dedi.

Boru tıkanmasından dolayı sular altında kalan havuz, incelemeler bitene kadar kullanıma kapalı kalacak.