Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar

Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar
Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat'ta özel bir yüzme havuzunda ıslak zemine basan vatandaşların ayakları kimyasal maddeden dolayı yanarken, yaralanan 5 kişi olayı mahkemeye taşıdı.

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Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar 1

Tokat'ta geçtiğimiz günlerde bir rezidansın yüzme havuzunda kimyasal madde felakete yol açtı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Talip Kılıç, arkadaşlarıyla birlikte söz konusu havuza gitti.

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Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar 2

Kılıç, bir süre sonra havuzdan çıkmak isterken, merdiven önünde yerde yatan bir vatandaşı fark etti. Yaşlı adamı kaldırmak için yaklaşan Kılıç'ın ayağında elektrik çarpmasına benzer bir ağrı oluşurken, o esnada yerde yatan vatandaşın şortu eriyerek vücudunda yanıklar oluştu.

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Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar 3

Havuzdakilerin yardımıyla uzun uğraşlar sonucu yerde yatan vatandaş kaldırılırken, havuz çalışanları, düşen adamın olduğu yere su döktükçe buhar çıkmaya başladı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar 4

Ayağında kızarıklık oluşan Kılıç, elektrik çarpması nedeniyle ayağının yandığını düşünürken şoke oldu. Kılıç, doktorun “asitle yanma” oluştuğunu söylemesiyle hayrete düştü.

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Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar 5

Kılıç ile birlikte yaralanan 5 kişi, havuz sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar 6

Olay nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiğini ifade eden mağdur Talip Kılıç, “Havuzun oraya asit ya da klor gibi bir şey dökülmüş. İhtiyar bir amca vardı. Amca çıkarken ayağı kaymış düşmüş. Ben de onu gördüm. Normal suda kayıp düştü zannettim. Yanına giderken adımımı attığım anda ayağım yanmaya başladı. Amcayı kaldırmaya çalışıyorduk kaldıramadık. Birkaç kişi yardım etti. Amca benden daha kötüydü. Benim de o sırada ayağım yandı. Sonrasında da görevliler amcayı oradan çıkardılar. Klor gibi bir şey vardı, su döktükçe buharlaşma oluyordu. Tuhaf bir kokusu vardı. Sonrasında oradaki görevli biraz temizledi" diye konuştu.

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Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar 7

Maddi manevi olarak çok zararda olduğunu söyleyen Kılıç, "Temizledikten sonra biz oradan çıktık. Çıktıktan sonra amcayı gördük. Kolunda, belinde, ayaklarında falan bayağı deriler kavlamıştı. Biz de oradan hastaneye gittik. Hastanede yanık olduğunu söylediler. Asitten dolayı yandığını söylediler. Sonra müdahale ettiler. Biz de oradan sonra şikayetçi olduk. Havuzun hemen çıkışında bir merdiven var. Merdivenin orada bir boşluk vardı. Boşluk dolmuş oraya ya dökülmüş asit ya da işte çalışanın sorumsuzluğu biraz. İnsan içeridekileri uyarır. Der ki burada bir şey döküldü kimse çıkmasın. Çıkanların hepsinin ayağı yanmaya başladı. Mağdur olan bizim gibi 4-5 kişi var. Ben şu anda erkek kuaför olduğum için ayakta durmak zorundayım. Normalde 20 kişi tıraş ediyorsam şu anda ya 4 kişi ya da 5 kişiyi tıraş edebiliyorum. Çünkü maddi manevi olarak çok zarardayım. Bunun yüzünden ayakta duramıyorum. Bu yüzden hukuk mücadeleme devam edeceğim. Yerde bir su vardı. Adımımı atar atmaz sanki elektrik çarpması sandım. Hastaneye gidince elektrik çarpması değil asitten dolayı yanma olduğunu öğrendim. Amcamın şortu yanmıştı, kolları soyulmuştu, belinde ve ayaklarında yanıklar vardı. Derisi asitten dolayı yanmış” ifadelerini kullandı.

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