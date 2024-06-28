Yüzme havuzunda felaket! Dokundukları gibi yanmaya başladılar

Maddi manevi olarak çok zararda olduğunu söyleyen Kılıç, "Temizledikten sonra biz oradan çıktık. Çıktıktan sonra amcayı gördük. Kolunda, belinde, ayaklarında falan bayağı deriler kavlamıştı. Biz de oradan hastaneye gittik. Hastanede yanık olduğunu söylediler. Asitten dolayı yandığını söylediler. Sonra müdahale ettiler. Biz de oradan sonra şikayetçi olduk. Havuzun hemen çıkışında bir merdiven var. Merdivenin orada bir boşluk vardı. Boşluk dolmuş oraya ya dökülmüş asit ya da işte çalışanın sorumsuzluğu biraz. İnsan içeridekileri uyarır. Der ki burada bir şey döküldü kimse çıkmasın. Çıkanların hepsinin ayağı yanmaya başladı. Mağdur olan bizim gibi 4-5 kişi var. Ben şu anda erkek kuaför olduğum için ayakta durmak zorundayım. Normalde 20 kişi tıraş ediyorsam şu anda ya 4 kişi ya da 5 kişiyi tıraş edebiliyorum. Çünkü maddi manevi olarak çok zarardayım. Bunun yüzünden ayakta duramıyorum. Bu yüzden hukuk mücadeleme devam edeceğim. Yerde bir su vardı. Adımımı atar atmaz sanki elektrik çarpması sandım. Hastaneye gidince elektrik çarpması değil asitten dolayı yanma olduğunu öğrendim. Amcamın şortu yanmıştı, kolları soyulmuştu, belinde ve ayaklarında yanıklar vardı. Derisi asitten dolayı yanmış” ifadelerini kullandı.