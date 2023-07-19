Yüzme şampiyonası Giresun'da başlıyor

Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, 20-22 Temmuz tarihleri arasında Giresun’da gerçekleşecek. İlk 8’e giren sporcular madalya kazanacak.

Yüzme şampiyonası Giresun'da başlıyor

Giresun, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 20-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Çotanak Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek olan Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası için geri sayıma geçti.

Sporcular; 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m serbest, 50m, 100m, 200m sırtüstü, 50m, 100m, 200 m kurbağalama, 50m, 100m, 200m kelebek, 200m ve 400m karışık stillerinde yarışacak. Turnuvada kızlarda 13 yaş, erkeklerde ise 13-14 yaş sınırı olduğu bildirildi.


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