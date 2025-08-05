Yüzmeye ilk adımı doğru eğitmenle atın

Kuzey Kıbrıs'ın olimpik ölçülere sahip tek havuzu olan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, profesyonel yüzücülere hizmet verirken diğer yandan düzenlediği yüzme kursları ile her yaştan çocuğu da yüzme ile tanıştırmaya devam ediyor.

Uzman antrenörler eşliğinde yürütülen disiplinli eğitimle çocuklar küçük yaşta edindikleri sağlam teknik temelle yüzmeye güçlü bir başlangıç yapıyor.

HER YAŞ VE SEVİYEYE UYGUN KURSLAR

Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme kurslarının 3 yaşından itibaren her yaş ve seviyeye uygun gruplarla düzenlendiğini söyleyen Cankurt, küçük yaş gruplarında suya adaptasyon ve oyun temelli eğitimlerin, daha büyük yaşlarda ise teknik geliştirmeye yönelik derslerin verildiğini belirtti.

BAĞI GÜÇLENDİRİYORUZ

Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzmeyi yalnızca bir spor değil, çocuklar için eğlenceli ve geliştirici bir alışkanlık haline getirmek için çalıştıklarını da belirten Cankurt, "Yüzme, fiziksel gelişimi desteklemenin yanında disiplin, özgüven ve koordinasyon becerilerini de geliştirir" dedi. Çocukların sporla ilgili temel becerilerinin 12 yaşına kadar geliştiğini ifade eden Cankurt, "Bu dönemden sonra çocuklar yavaş yavaş belirli bir branşa yönelir. Asıl fiziksel gelişim ve performans artışı ise 15 yaşından sonra başlar" dedi.