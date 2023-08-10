Yüzücü Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını oldu. İşte Atatürk’ün çocukları

11 saat 48 dakika aralıksız yüzüp İskoçya kıyılarında Türk bayrağını dalgalandırdı. Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç sporcu oldu

KAYNAK: İHA
Yüzücü Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını oldu. İşte Atatürk’ün çocukları

Yüzcü Aysu Türkoğlu, Manş Kanalı geçişi sonrası Kuzey Kanalı’nı da geçerek adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

22 yaşındaki Bodrumlu yüzücü geçen yıl Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek denizi geçen en genç Türk kadın yüzücü olmuştu.

Bu yıl Kuzey Kanalı’nı geçmeyi hedefleyen Türkoğlu, Manş Kanalı’ndan daha zorlu bu etap için yola çıktı.

Yüzücü Aysu, Kuzey İrlanda’dan İskoçya’ya doğru yüzmeye başladı.

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TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDI

Bodrumlu yüzücünün kanalı geçtiği anlar, onu takip eden teknedekiler tarafından yüzücünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Türkiye saati ile 07.44'te Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından kulaç atmaya başlayan Bodrumlu yüzücünün 40 kilometrelik tarihi yüzüşü, 11 saat 48 dakika sürdü.

İskoçya kıyılarına ulaşan Aysu, karaya çıkıp Türk bayrağı açtı.

Türkoğlu, bu kanalı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını kazandı

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