Yüzücü kulağı hastalığı nedir?

Temiz bir deniz bulup yüzmek elbette en iyisi ancak birçok kişi havuzu tercih ediyor. O tercih çoğu zaman ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Kulak kanalı derisinde tipik olarak bakterilerin neden olduğu akut bir enfeksiyon olan dış kulak iltihabı da onlardan en önemlisi.

Op. Dr. Enver Ferruh İnan havuza girecekleri şöyle uyarıyor:

"Yaz aylarında havuza girerken daha dikkatli olunmalı. Kulakta dolgunluk hissi, akıntı ve işitme kaybı durumlarında doktora görünmek gerekiyor."

İnan, dış kulak iltihabının Türkiye'nin de dahil olduğu sıcak ve nemli iklimlerde daha sık görüldüğüne dikkati çekti. Dış kulak iltihabının, suyla temasa bağlı olarak, yüzücülerde daha sık görüldüğüne işaret eden İnan, hastalığın bu nedenle "yüzücü kulağı" olarak da anıldığını söyledi.

KULAK PAMUĞU ENFEKSİYON RİSKİ



İnan, dış kulak iltihabına neden olan bakterilerin ıslak ve nemli ortamlarda kolaylıkla çoğaldığını belirtti ve ekledi:

"Dalmanın artırdığı dış kulak cildi tahrişleri, yüksek çevre ısısı ve nemi, kulağımıza soktuğumuz kulak pamuğu gibi yabancı cisimler ve bakterilere maruz kalma dış kulak enfeksiyon riskini artırmaktadır."



BELİRTİLERİ



Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren İnan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastalarda genellikle yüzme sonrası kaşıntı ve ağrı şikayetleri başlar. Kulak ağrısı bazen çok şiddetli olabilmektedir. Özellikle kulak kepçesi hareket ettirildiğinde ağrının arttığı izlenir. Dış kulak yolunda ödemin artması ile birlikte kulakta dolgunluk, akıntı ve işitme kaybı gibi şikayetler de görülmeye başlanır. Hastalık ilerlediğinde kulak çevresinde şişlik, kızarıklık ve ateş görülür."