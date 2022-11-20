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Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!

Giresun'da çalıştığı inşaatta düşerek yüzüne demir saplanan işçinin sevk edildiği Samsun'daki hastanede ameliyatla yüzündeki demir çıkartıldı. 

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 13:52
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Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!

Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!
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Giresun'da çalıştığı inşaatta demirin üzerine düşen Celal Sayar'ın (39) yüzüne inşaat demiri saplandı.

Yüzünde demir saplı halde Giresun'daki hastaneye kaldırılan Sayar, ilk müdahalesinin ardından demirin yüzünden çıkartılması için Samsun'a sevk edildi. Celal Sayar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.

Yüzündeki demir çıkartılan Sayar, daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.(AA)

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