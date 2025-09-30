Yüzyılın dev yalanı ve müthiş çalımı

Eski MİT Başkanı halen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sırdaşı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzyılın dev yalanını ortaya çıkartarak siyaseten feci şekilde gömdü.

“Türkiye’nin ilk yerli ve milli uçağı” projesi 2010’da başladı ve Savunma Sanayii Başkanlığı) ile TUSAŞ arasında 5 Ağustos 2016’da imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimin öncesi il prototip KAAN 18 Mart 2023’te pistte taksi testleri yaptı.

MHP’ye de seçim için asisti yapmak amacıyla 1 Mayıs 2023’te Erdoğan dedi ki;

• “KAAN ismini Devlet Bey koydu.”

Erdoğan da 14- 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçildi…

Yerli ve Milli savaş uçağımızı, 21 Şubat 2024’te uçtu.

Çok sevindik, havalara uçtuk ve ilk yerli ve milli uçaklarımıza kavuştuk…

Aradan 5 yıl geçti ve Dışişleri Bakanı Fidan dedi ki;

“Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği 5. nesil KAAN savaş uçağı için tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durduruldu.

Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin.”

Öğrendik ki; 5. Yeni nesil KAAN adlı yerli ve milli ilk savaş uçağımız, F16 savaş uçaklarının eski teknoloji motorları ile uçuruldu.

Türk milleti de “yerli ve milli” masalı ile mışıl mışıl uyutuldu.

Doğan görünümlü Şahin otomobilleri gibi oldu…

Yüzyılın dev yalanı ile kandırıldı.

Devlet Bahçeli’yi bilmem ama muhalefet de Türk milleti de KAAN savaş uçağının F16 motoru ile uçtuğunu ve lisans sorunu olduğunu bilmiyordu ki?

Amerika’nın 2019 yılından bu yana Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk milleti de biliyordu.

Peki, neden Türk milletinden gerçek saklandı?

11 Haziran 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:

• “48 adet KAAN Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek.”

Anadolu Ajansının haberine göre; İspanya, Malezya, Çin, Japonya, Kuveyt, Katar, Azerbaycan, Belçika, İtalya, Almanya, Fransa, Bulgaristan, İngiltere, Polonya medyası bu başarıya geniş yer verdi.

Türk medyası, "Tarihi anlaşma" dedi.

Haberlerde sözleşme bedelinin 10 milyar dolardan fazla olduğu, 48 uçağın TF35000 motorlarıyla 2034'e kadar teslim edileceği yer aldı.

Soruyorum: TF35000 motorları hangi lisansla üretilecek?

Amerika lisans vermezse anlaşılan Erdoğan iktidarı dünyaya karşı yerin dibine girecek.

Erdoğan Heybeliada Ruhban okulunu açar, Trump F-35 ve F16 verir de KAAN motorlarına lisans vermezse ne olacak yerli ve milli savaş uçağı hayallerimiz?

Almanya motor vermediği için tank var motor yok hale geldi geldi ya Erdoğan.

Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı Erdoğan sakın ha:

Trump’ın iltifatları kanarak KAAN projesini rafa kaldırılma…

Trump’a gelince, kameralar önünde Hakan Fidan’a, Yaşar Güler’e, Alparslan Bayraktar ve İbrahim Kalın’a şöyle iltifat etti:

• “Hepsi çok zeki, onları kimse benden iyi tanımaz…”

Dört kafadar, çok mutlu oldular, havalara uçtular.

Bakalım; Trump sözlerini tutacak, bizimkilerin ayaklarını yere değecek mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerikan diplomalı ve tescilli “zeki” adam.

Fidan, Almanya’da NATO’nun “Süratli Reaksiyon Kolordusu karargâhında” görevindeyken 3 yılda uzaktan Amerikan Maryland Üniversitesi mezunu olmuş!

Diplomayı boş verin, asıl siyasi sorun şu:

Sırdaşı Hakan Fidan, yüzyılın dev yalanını ortaya çıkartarak Erdoğan’ı siyaset tarihine feci şekilde neden gömdü?

Hem de Trump zirvesinden “zafer” (!) ile dönen Erdoğan’a bu siyasi çalımı neden attı?

“Zeki” adamın tek nedeni olabilir:

Erdoğan’dan sonca cumhurbaşkanı olmak.

