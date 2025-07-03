Yüzyılın düğününe servet harcadı! Bill Gates, Ivanka Trump davetliler arasındaydı...İmzayı atan gelinin ilk işi şoke etti

Jeff Bezos’un bu görkemli düğün için 50 milyon dolar harcandığı iddia edilmişti. Bezos düğünden sonra yaptığı hamleyle dikkat çekti.

ABD’li milyarder Jeff Bezos’un düğünü basına kapalı gerçekleşti. Gazeteci Lauren Sanchez, düğünden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Sanchez, soyadını "Bezos" olarak değiştirdi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim bu düğüne katıldı.

İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin indiği belirtildi.

50 MİLYON DOLAR HARCADI İDDİASI

Çiftin, düğün hazırlıklarına yaklaşık 10 milyon dolar, her misafir başına 50 bin dolar harcandığı düşünülüyor. Düğünün toplamda 50 milyon dolara mal olduğu da iddialar arasında.

AMOZON HİSSESİ SATTI

Bezos düğün sonrası Haziran ayı sonunda e-ticaret devi Amazon’dan yaklaşık 737 milyon dolarlık hissesini sattı.

Satışın ardından Bezos’un elinde yaklaşık 905 milyon Amazon hissesi kaldı. Bezos, geçen yıl da yaklaşık 5 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.

Forbes’a göre Bezos, 234,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi.