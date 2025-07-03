Yüzyılın düğününe servet harcadı! Bill Gates, Ivanka Trump davetliler arasındaydı...İmzayı atan gelinin ilk işi şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi
Yüzyılın düğününe servet harcadı! Bill Gates, Ivanka Trump davetliler arasındaydı...İmzayı atan gelinin ilk işi şoke etti

Amazon’un kurucusu milyarder Jeff Bezos, geçtiğimiz gün Lauren Sanchez ile Venedik'te görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Sadece davetliler için 50 bin dolar harcadığı söylenen Jeff Bezos’un, düğünden sonra yaptığı hamle dikkat çekti.

Jeff Bezos’un bu görkemli düğün için 50 milyon dolar harcandığı iddia edilmişti. Bezos düğünden sonra yaptığı hamleyle dikkat çekti.

ABD’li milyarder Jeff Bezos’un düğünü basına kapalı gerçekleşti. Gazeteci Lauren Sanchez, düğünden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Sanchez, soyadını "Bezos" olarak değiştirdi.

kkl.webp

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim bu düğüne katıldı.

İtalyan basınındaki haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin indiği belirtildi.

kk.webp

50 MİLYON DOLAR HARCADI İDDİASI

Çiftin, düğün hazırlıklarına yaklaşık 10 milyon dolar, her misafir başına 50 bin dolar harcandığı düşünülüyor. Düğünün toplamda 50 milyon dolara mal olduğu da iddialar arasında.

kjk.webp

AMOZON HİSSESİ SATTI

Bezos düğün sonrası Haziran ayı sonunda e-ticaret devi Amazon’dan yaklaşık 737 milyon dolarlık hissesini sattı.

Satışın ardından Bezos’un elinde yaklaşık 905 milyon Amazon hissesi kaldı. Bezos, geçen yıl da yaklaşık 5 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.

Forbes’a göre Bezos, 234,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi.

Son Haberler
Sırp polisinden öğrencilere sert müdahale: Çok sayıda göz altı var
Sırp polisinden öğrencilere sert müdahale: Çok sayıda göz altı var
Uşak’ta sağlıkta erişim kolaylığı: Dev iyileştirme! 12 aydan 1 aya!
Uşak’ta sağlıkta erişim kolaylığı: Dev iyileştirme! 12 aydan 1 aya!
Kuantum hamlesi! Güvenli iletişimde dünya rekoru
Kuantum hamlesi! Güvenli iletişimde dünya rekoru
Çantadaki altınların hırsızın gözünden kaçmadı! Güvenlik Kamerası yakalattı
Çantadaki altınların hırsızın gözünden kaçmadı! Güvenlik Kamerası yakalattı
Trabzon’da kültür şöleni: Festival 5 Temmuz’da başlıyor!
Trabzon’da kültür şöleni: Festival 5 Temmuz’da başlıyor!