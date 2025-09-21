Yüzyıllardır devam eden bulgur gelenek devam ediyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde yüzyıllardır süregelen bulgur kaynatma geleneği, bugün de ilçe merkezinde coşkuyla devam ettirildi. Asırlardır dumanı tüten kazanlarda kaynayan bulgur, ilçenin ortak hafızasında sıcaklığını korumaya devam ediyor.

Gercüş'te bulgur kaynatma geleneğinin sürmesi çok değerli bir kültürel miras. Bu tür gelenekler hem toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor hem de yöresel mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarıyor. Tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte dev buğday kazanları kaynamaya başladı. Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor. Tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte dev buğday kazanları kaynamaya başladı. Bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra damların üzerine serilerek kurutulmaya bırakılıyor. Değirmenlerde öğütüp kabuklarından ayırdıktan sonra bulgurları rüzgarda savurduktan sonra da eski değirmen taşıyla öğüterek ve sonra eleyerek kışlık erzaklarını hazırlıyorlar.

Bulgur kaynatmayla ilgili konuşan Süleyman Öner, "Öncellikle suyumuzu dev kazanlara boşaltıp tabii bunun bir ölçeği vardır, kazana göre ayarlıyoruz ne fazla ne de az olmaması lazım. Kazanı suyla doldurduktan sonra kazanın altına ateşi veriyoruz. Ortalama 3 ila 4 saat kaynattıktan sonra süzülmesi için buğdayımızı diğer kazana boşaltıyoruz. Süzüldükten sora bizim doğal damlarda kurutup kuruduktan sonra da belirli bir aşamaya geldikten sonra 2, 3 gün kuruduktan sonra da torbalara koyup değirmene götürüyoruz. Değirmene götürdükten sonra bunu hem bulgur, kısırlık olsun, köftelik olsun bunların hammaddesi olsun bu buğdaydan çıkıyor. Yani tek olarak bulgur olmuyor. Üç dört çeşide ayırıyoruz bunu. Bize fabrikaya nazaran bu bulgurun tadı daha güzel ve daha lezzetlidir. Kaynattığımız bulguru dayılarımıza amcalarımıza hatta batı taraflarına bile gönderiyoruz. Dedelerimizden kalan geleneği sürdürüyoruz" dedi.

Bulgur kaynatan kadınlar ise, "Çok zahmetli bir iştir ama lezzeti de güzeldir. Ondan sonra değirmene götürüp öğütüyoruz. Öğütülen bulgurluk buğdaydan 3 ila 4 çeşit yemeklik ürün alıyoruz. En küçük tanelere "çiğ köftelik" ve en iri olanına da "Savar-bulgur" diyoruz. Piyasada satılan hazır bulgurdan da alabiliriz fakat bu zahmete katlanmamızın nedeni köy usulü yapılan bulgurun lezzeti ve damakta bıraktığı tat hazır bulgurdan kat kat daha güzel olması" diye konuştu.