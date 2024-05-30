Yüzyıllardır doğal şifa kaynağı otun mucizelerini uzmanlar anlattı

Melek otu, yüzyıllardır doğal şifa kaynağı olarak kullanılan bir bitki olmasıyla biliniyor.

Bilimsel adı Angelica olan bu bitki, özellikle Çin, Kore ve Japonya'da yetişir ve birçok sağlık sorununa iyi gelmesiyle tanınır.

Sindirim Sistemi Üzerindeki Etkileri:

Dr. Gökhan Güler'e göre, melek otu hazımsızlık, iştahsızlık ve reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir.

Ayrıca, mideyi rahatlatan ve sindirimi düzenleyen çay olarak tüketilebilir.

Solunum Yolu Hastalıklarına Faydaları:

Astım, bronşit ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılır.

Melek otunun analjezik özelliği sayesinde, adet sancıları ve menopoz semptomlarına da iyi geldiği bilinmekte.

Cilt Sağlığına Katkıları:

Cilt sağlığı için de mucizevi etkileri vardır. Antibakteriyel özelliği ile akne ve sivilce tedavisinde kullanılır, cildin PH dengesini düzenler ve tıkanmış gözenekleri açar.

Kan dolaşımını artırarak cildi canlandırır ve berrak bir görünüm sağlar.

Afrodizyak Etkisi:

Melek otu, enerji verici ve afrodizyak özelliklere sahip. 17. ve 18. yüzyıllarda kadınların cinsel isteksizliğini gidermede kullanılan bu bitki, sağlıklı bir cinsel yaşam için destekleyici olabilir.

Zayıflamaya Yardımcı Olması:

Her yemekten önce tüketilen melek otu, zayıflamaya yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır.

Ayrıca, melek otu kökünden elde edilen yağ, masaj ve terapilerde kullanılarak vücutta oluşan yaraların iyileşmesine katkı sağlar.

Uzman Uyarıları:

Ancak Prof. Dr. Canan Karatay gibi bazı uzmanlar, bitkisel tedavilerin modern tıp ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamakta.

Bitkisel ilaçların bilimsel yöntemlerle hazırlanmamış olması durumunda tehlikeler taşıyabileceğini ve sağlık söz konusu olduğunda modern tıbbın önemini hatırlatmakta.

Kullanım Önerileri ve Yan Etkiler:

Melek otu, yüksek dozlarda tüketildiğinde risk teşkil edebilir ve hamileler tarafından kullanılmamalı.

Kan sulandırıcı ilaçlarla beraber kullanılmamalı ve kesinlikle çiğ olarak tüketilmemeli.

Melek otunun sağlık üzerindeki etkileri, uzmanlar tarafından da kabul edilen ve araştırılan bir gerçek.

Ancak herhangi bir bitkisel tedaviye başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalı.