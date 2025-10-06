Yüzyılların çeliği Damascus, ziyaretçileriyle buluşuyor

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4-12 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek olan sergide, Damascus (Şam) çeliğinden yapılan kılıç, hançer ve çeşitli eserler sergileniyor. Yüzeyindeki dalga desenleri ve dayanıklılığıyla tanınan bu özel çelik, tarih boyunca efsanelere konu olmuş bir mirası günümüze taşıyor.

Damascus çeliğini yaşatan önemli merkezlerden biri olan Malatya'da, usta Yusuf Bayyiğit'in eserleri dikkat çekiyor. Bayyiğit, çeliği dövme, bükme ve katlama teknikleriyle şekillendirerek eşsiz desenlere sahip kılıç ve hançerler üretiyor. Tarihte özellikle Haçlı Seferleri döneminde Avrupa'da ün kazanan Damascus çeliği, 19. yüzyıldan itibaren kaybolmaya yüz tutsa da günümüzde yeniden hayat buluyor.

Damascus çeliğinin en belirgin farkı, yüksek sertliğe rağmen kırılmadan esneklik sağlaması. Yüzeyinde beliren sulanmış desenler ve ustaların farklı üretim teknikleri sayesinde her ürün tek ve eşsiz bir karaktere sahip oluyor. Türk burgusu tekniğiyle üretilen örnekler ise hem dayanıklılığı hem de estetik görünümüyle öne çıkıyor.

GÜNÜMÜZDE YENİDEN CANLANDIRILIYOR

Geçmişte hammadde ve ulaşım zorlukları nedeniyle üretimi azalan Damascus çeliği, günümüzde yeniden canlandırılıyor. Uluslararası alanda William F. Moran, J. D. Verhoeven, A. H. Pendray, Pavel Petrovich Anosov gibi ustalar öne çıkarken, Türkiye'de ise Yusuf Bayyiğit son 20 yıldır bu geleneği sürdürerek özgün tasarımlarla günümüze taşıyor.