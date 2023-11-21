Yüzyıllık pastanelerden nostaljik kurabiyeler ortaya çıktı

Beyoğlu’nda, 1920’li yılların İstanbul’unda olduğunuzu düşünün. Gözlerinizi kapatın ve Baylan veya Patisserie de Pera’nın nefis kurabiyelerinin burnunuza geldiğini hissedin. Belki de bu kurabiyelerden biri Esron (Landöşe) adlı lezzetli bir çeşittir…

ESRON KURABİYE (LANDÖŞE) 4-6 KİŞİLİK

225 gram oda ısısında tereyağı

110 gram toz şeker

55 gram pudra şekeri

2 adet yumurta

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

350 gram un

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

Çay kaşığının ucu ile tuz

ÜZERİ İÇİN

2 adet yumurta akı

1.5 su bardağı çiğ ve kabuksuz badem

Yağlı kağıtları iki fırın tepsisine serin. Tepsilerde kaymamaları için biraz tereyağı sürün. Oda sıcaklığındaki tereyağını toz şeker ve pudra şekeri ile birlikte iyice çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek karıştırın. Vanilyayı da katın ve karıştırmaya devam edin. Başka bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karıştırın. Sonra yumurtalı karışıma yavaş yavaş ilave edin ve spatula ile hafifçe karıştırın. Hamuru tırtıklı uçlu bir hamur torbasına koyun. Yağlı kağıtların üzerine yuvarlaklar halinde sıkın. Üzerlerine fırça ile yumurta akı sürün. Çiğ ve soyulmuş bademleri uzunlamasına ince ince doğrayın. Üzerlerine serpin. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Kurabiyeleri fırında 10-12 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk servis yapın.

BACI DI DAMA 4-6 KİŞİLİK

225 gram oda ısısında tereyağı

160 gram pudra şekeri

2 adet yumurta

1 adet yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı toz tarçın

250 gram un

100 gram ince çekilmiş fındık

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

ARASI İÇİN:

1 su bardağı eritilmiş bitter veya sütlü çikolata

İki adet fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve tereyağı ile sıvayın. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını toz şekerle birlikte karıştırın. Bu işlem için yaklaşık 10 dakika yeterlidir.

Yumurtaları birer birer ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tarçını katın. Başka bir kapta elenmiş un, kabartma tozu, tuz ve çekilmiş fındığı iyice karıştırın. Bu karışımı yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyin ve spatula ile hafifçe karıştırın. Hamuru düz ve kalın uçlu bir duy ile donatılmış hamur sıkma torbasına alın. Pişirme kağıtlarının üzerine yuvarlak şekillerde sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Kurabiyeler soğuduktan sonra iki tanesinin arasına çikolata sürün ve birbirine yapıştırın. Afiyet olsun.