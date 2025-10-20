Kuzey Amerika Menopoz Derneği (NAMS) ve feminist tıp uzmanları, bu evreyi bir hastalık değil, kadın yaşamının doğal ve kimi zaman zorlu bir geçiş dönemi olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Kadın sağlığı alanında küresel düzeyde yürütülen bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, menopoza dair yerleşik yanlış kanıları sarsan bir dönüşümü başlattı.

Son adet kanamasının üzerinden 12 ay geçmesiyle tanımlanan bu biyolojik evre, artık tedavisi zorunlu bir 'eksiklik sendromu' değil, hormonal değişimin getirdiği doğal bir yeniden yapılanma süreci olarak ele alındı.

“PATRİYARKA ANLATIYI YAZDI”

Konuyla ilgili en dikkat çekici açıklamalardan biri, jinekolog ve yazar Dr. Jen Gunter'dan geldi.

Toronto Üniversitesi'nde görev yapan ve kadın sağlığı mitlerini bilimsel verilerle çürüten Dr. Gunter, "Menopoz Manifestosu" adlı kitabında, patriyarkal toplumların kadının değerini üreme yeteneğiyle ölçtüğünü, bu nedenle menopozu "işlevsizlik" olarak etiketlediğini ifade etti.

Gunter, vücuttaki herhangi bir ağrının menopozla ilişkilendirilmesinin, toplumsal cinsiyetçi bir önyargı olduğunu vurguladı.

Uzman, aynı zamanda 55 yaşındaki bir erkekteki omuz ağrısının iş yoğunluğuna bağlanırken, bir kadında hemen hormonal değişime yorulmasını bu duruma örnek gösterdi.

NAMS: RİSK VE FAYDA DENGESİ BİREYSEL DEĞERLENDİRİLMELİ

Amerika Birleşik Devletleri merkezli saygın bir kuruluş olan Kuzey Amerika Menopoz Derneği (NAMS), son yıllarda yayımladığı bilimsel pozisyon bildirgelerinde, menopozal semptomların tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşımın altını çizdi.

NAMS’ın 2022 Hormon Tedavisi Pozisyon Beyanı'nda, hormon tedavisinin, özellikle şikayetçi vazomotor semptomları (ateş basması, gece terlemesi) olan ve menopozun başlangıcından itibaren ilk 10 yıl içinde olan 60 yaş altındaki kadınlar için en etkili yöntem olmaya devam ettiği belirtildi.

Ancak Dernek, tedavinin risk-fayda oranının yaş, menopoza giriş zamanı, mevcut risk faktörleri ve tedavinin süresi gibi parametreler dikkate alınarak bireyselleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklama, menopozun standart bir hastalık protokolü yerine, kişiye özel bir yönetim süreci gerektirdiğini gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER 'BÜYÜK ANNE HİPOTEZİ'NE İŞARET ETTİ

Menopozun evrimsel bir avantaj sunduğuna dair son bilimsel çalışmalar da bu doğal evre tezini destekledi.

"Büyükanne Hipotezi" olarak bilinen teoriye göre, kadınların üreme yeteneklerini nispeten erken kaybetmeleri, onlara çocuk yetiştirme yükü sona erdikten sonra topluluğun genç üyelerine yardım etme ve bilgi aktarma rolü verdi. Bu rol, insan türünün hayatta kalma ve sosyal yapılarının gelişimi açısından kritik bir faktör olarak değerlendirildi.

Dr. Jen Gunter, bu hipotezin, menopozun evrimin uzun soluklu bir stratejisi olduğunu ve yaşla birlikte gücü koruduğumuz fikrini temsil ettiğini dile getirdi.

YENİ ODAK: YAŞAM KALİTESİ VE DESTEK

Menopozla ilgili bilimsel yaklaşım, sadece östrojen eksikliğini gidermeye odaklanan modelden, kadınların bu dönemi bilinçli, desteklenmiş ve sağlıklı geçirmelerine odaklanan bir yaklaşıma doğru kaydı.

Uzmanlar, uyku sorunları, bilişsel bulanıklık ve cinsel sağlık değişiklikleri gibi semptomların, yaşlanma ile menopozun iç içe geçmiş sonuçları olduğunu kabul etti ve bu süreçlerin tedavisinin topyekûn bir yaşam tarzı ve tıbbi destek gerektirdiğini ifade etti.