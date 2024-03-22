Z kuşağı bölündü. Kadınlar ve erkekler arasındaki fark ortaya çıktı

İlk analiz 26 Ocak’ta Financial Times'ta yer aldı. John Burn- Murdoch, yazdığı yazıda konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyu araştırmalarının en sağlam temellerinden biri, her neslin politika ve genel ideoloji açısından bir bütün olarak hareket etme eğiliminde olduğudur. Aynı kuşaktan insanlar benzer deneyimleri paylaşır, hayatın büyük kilometre taşlarına aynı zamanda ulaşır ve birbirleriyle aynı mekanlarda etkileşime geçer. Öyleyse Z kuşağının bazı konularda aşırı ilerici, bazı konularda şaşırtıcı derecede muhafazakar olduğu yönündeki araştırmaları nasıl okumalıyız?"