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Z kuşağı çalışanlarının sorunu ne?

Son yıllarda adlarından sıklıkla söz ettiren Z kuşağı gençleri tükenmişlik sendromu ile baş ediyor. Peki neler yaşıyorlar, ne yapmalı? İşte bir araştırmanın sonuçları…

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 18:14
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Z kuşağı çalışanlarının sorunu nedir?

Z kuşağı çalışanlarının sorunu ne?
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Z kuşağının tükenmişlik sendromu çok konuşulur oldu. Geçen yıl İş bulma sitesi Indeed tarafından yapılan bir anket de gerçeği ortaya koymaya yetti.
Y kuşağı ve 1996 yılından sonra doğan gençlerden oluşan Z kuşağı çalışanlarının sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 58 ile en yüksek tükenmişlik oranlarına sahip oldukları ortaya çıktı.

 

Anket sonuçları BBC Türkçe'de haber olarak yer aldı.

ABD merkezli iş yönetimi platformu Asana tarafından bu yıl yapılan bir ankette ise diğer yaş gruplarına kıyasla daha fazla Z kuşağı çalışanının tükenmişlik hissi bildirdiğini gösterdi.

Tükenmişlik bir süredir iş hayatında önemli bir sorun. Neden bu kadar çok gencin işten bunaldığını ve giderek yaygınlaşan tükenmişlik hissini körükleyen faktörleri anlamak, kariyerlerinin ilk adımlarını atarken yeni nesil çalışanlara yardımcı olmanın çözümü olarak görülüyor. Nedeni ise Z kuşağının en az "işyeri sermayesine" sahip olmasına, yani sınır koyma ve kendisine biçilen görevlere hayır deme gücünün daha az olması olarak açıklanıyor

Dünyanın en büyük muhasebe, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan uluslararası firmalarından Deloitte'un 2021 yılında yaptığı bir ankete göre, Y kuşağı katılımcılarının yüzde 41'inin ve Z kuşağı katılımcılarının yüzde 46'sının mali durumları konusunda her zaman ya da çoğu zaman stresli oldukları ortaya çıktı.

Yükselen enflasyon nedeniyle tüm dünyada fiyatlar artarken işçi ücretleri aynı oranda artmıyor. Microsoft'un Mart 2022'de yayınladığı en son İş Eğilimi Endeksi, Z Kuşağı katılımcılarının yüzde 70'inin önümüzdeki yıl içinde bir yan proje aracılığıyla ek gelir elde etmeyi düşündüğünü işaret ediyor.

Bu genel stres faktörlerine ek olarak Z kuşağı, pandemi ve pandeminin iş dünyasında yol açtığı değişikliklerle bağlantılı zorluklarla da karşı karşıya ve bu durum onlarda büyük baskı yaratıyor. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte Z kuşağı için tükenmişliğin kaçınılmaz olduğuna inananlar az görünmüyor.

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