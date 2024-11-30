Z kuşağı internette çok mu zaman geçiriyor? Uzmanlar anlatıyor...

Z kuşağı, 1995 ile 2010 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan bir demografik grup olmasıyla dikkat çekti. Bu kuşak, dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın etkisi altında büyüyerek, internetle olan ilişkisi oldukça farklı bir boyut kazandı.

Son dönemde yapılan araştırmalar, Z kuşağının internette geçirdiği süreyi ve bu durumun sosyal yaşam üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

İNTERNET KULLANIM SÜRELERİ

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Z kuşağı gün içerisinde ortalama 6 saatini internette geçirdi. Bu süre, diğer kuşaklara kıyasla oldukça yüksek olmasıyla dikkat çekti. Örneğin, Y kuşağı (25-34 yaş arası) günde ortalama 4 saat 51 dakika, X kuşağı (35-44 yaş arası) ise 4 saat 43 dakika internette vakit geçirdiği bildirildi. Bu veriler, Z kuşağının dijital dünyaya ne kadar entegre olduğunu gösterdi.

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL BAĞIMLILIK

Z kuşağının internet kullanımında en çok tercih ettiği platformlar arasında TikTok, Instagram ve YouTube bulunuyor. Bu platformlar, gençlerin sosyal bağlantılarını sürdürmelerine ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Ancak, bu yoğun kullanım, dijital bağımlılık riskini de beraberinde getiriyor.

Nottingham Trent Üniversitesi'nden Profesör Mark Griffiths, dijital bağımlılığın gençler arasında giderek arttığını ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bilimsel araştırmalar, Z kuşağının internet kullanımının hem olumlu hem de olumsuz etkilerini ortaya koydu.

Ofcom tarafından yayınlanan bir rapora göre, Z kuşağı interneti bilgi edinme, sosyal bağlantılar kurma ve eğlence amaçlı kullanıyor. Ancak, aşırı internet kullanımı, uyku düzenini bozabilir, fiziksel aktiviteyi azaltabilir ve sosyal izolasyona yol açabilir.

Uzmanlar, Z kuşağının internet kullanımını dengeli bir şekilde yönetmenin önemine dikkat çekti.

Psikologlar, "Z kuşağı, dijital dünyada büyüyen ilk nesil olarak, interneti hayatlarının merkezine koymuş durumda. Ancak, bu durumun getirdiği riskleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Gençlerin dijital dünyada geçirdikleri zamanı sınırlamaları ve fiziksel aktiviteleri artırmaları önemli" dedi.

Z kuşağı, internette diğer kuşaklara göre daha fazla zaman geçiriyor ve bu durumun hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulundu.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, dijital bağımlılığın gençler arasında yaygınlaştığını ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açabileceğini gösterdi. Bu nedenle, Z kuşağının internet kullanımını dengeli bir şekilde yönetmesi ve dijital dünyada geçirdikleri zamanı sınırlamaları önem taşıyor.