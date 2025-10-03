Z kuşağı protestoları sürüyor

Kaynak: AA
Fas'ın çeşitli kentlerinde "sosyal adalet, eğitim ve sağlıkta reform ile yolsuzlukla mücadele" talepleriyle başlayan "Z kuşağı" protestoları altıncı gününde devam etti.

Fas'ta "Z kuşağı" protestoları altıncı gününde sürüyor. Başkent Rabat, Kazablanka ve Huribga'nın da aralarında bulunduğu kentlerde gençler hükümet karşıtı sloganlar attı.

Huribga'da protestocular güvenlik güçlerine çiçek verdi, Kazablanka'da ise yüzlerce genç Mareşal Meydanı'nda bir araya geldi.

Sağlık ve eğitimdeki krizleri gerekçe göstererek hükümeti istifaya çağıran göstericiler, "eğitim ve sağlık hakkı" ile "yolsuzluğun sona ermesi" talebini yineledi.

Gösterilerde herhangi bir müdahale veya gözaltı yaşanmadı.

Öte yandan Kazablanka ve Tanca valilikleri, sosyal medyada paylaşılan "sokağa çıkma yasağı" iddialarını yalanladı.

Parlamentodan bir yetkili ise gençlerin sağlık, eğitim ve sosyal adaletle ilgili taleplerinin meşru olduğunu belirterek, hükümet ile protestocular arasında arabuluculuğa hazır olduklarını kaydetti.

