z kuşağının en sevdiği milletvekilleri belli oldu. İlk 10'da hangi isimler var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
z kuşağının en sevdiği milletvekilleri belli oldu. İlk 10'da hangi isimler var?

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Z kuşağının en beğendiği muhalefet milletvekillerini paylaştı.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç seçmenlere teşekkür etti.

Enginyurt, özellikle Z kuşağının ilgisine ve desteğine değinerek, “Z kuşağının beğendiği milletvekili olmak onurdur” ifadelerini kullandı.

Gençlere duyduğu minnettarlığı dile getiren Enginyurt, mesajında, “Gençlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Enginyurt’un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Enginyurt'un paylaştığı ankette Ali Mahir Başarır , CHP Mahmut Tanal , CHP Cemal Enginyurt , CHP Turhan Çömez, İYİ Veli Ağbaba , CHP Mustafa Sarıgül , CHP Rıdvan Uz , İYİ Sera Kadıgil , TİP Umut Akdoğan , CHP Deniz Yavuzyılmaz CHP listelendi.

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