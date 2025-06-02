z kuşağının en sevdiği milletvekilleri belli oldu. İlk 10'da hangi isimler var?

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç seçmenlere teşekkür etti.
Enginyurt, özellikle Z kuşağının ilgisine ve desteğine değinerek, “Z kuşağının beğendiği milletvekili olmak onurdur” ifadelerini kullandı.
Gençlere duyduğu minnettarlığı dile getiren Enginyurt, mesajında, “Gençlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.
Z kuşağının beğendiği Milletvekili olmak onurdur.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 2, 2025
Gençlere çok teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız. https://t.co/MS1SJcNEGX
Enginyurt’un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Enginyurt'un paylaştığı ankette Ali Mahir Başarır , CHP Mahmut Tanal , CHP Cemal Enginyurt , CHP Turhan Çömez, İYİ Veli Ağbaba , CHP Mustafa Sarıgül , CHP Rıdvan Uz , İYİ Sera Kadıgil , TİP Umut Akdoğan , CHP Deniz Yavuzyılmaz CHP listelendi.