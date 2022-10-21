Son seçim anketi gençlerle yapıldı. Z kuşağının oy tercihleri belli oldu. Seçimin kaderini onlar belirleyecek

ORC Araştırma Şirketi son anketini, Z kuşağı olarak isimlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişiler ile yaptı.

Anket sonucunda yüzde 21.1 ile en yüksek oyu "Kararsız" olanlar alırken, ankette ilk sırayı alan parti CHP oldu. CHP’yi ise İYİ Parti ve AKP takip etti.

Araştırma 11-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 55 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 900 seçmen ve seçmen adayı ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Anket sonuçları şu şekilde:

KARARSIZ: Yüzde 21.1

CHP : Yüzde 20.4

İYİ PARTİ: Yüzde 15. 9

AKP: Yüzde 13.1

MHP: Yüzde 7.2

HDP: Yüzde 5.0

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: Yüzde 4.1

GELECEK: Yüzde 3.6

DEVA: Yüzde 3.1

MEMLEKET: Yüzde 2.0

BTP: Yüzde 1.6

YRP: Yüzde 1.2

DİĞER: Yüzde 1.7

ANKETTE ZİRVEYİ KARARSIZLAR ALDI

Z kuşağı anketinde ilk sırayı yüzde 21.1 ile "kararsızlar" aldı.

Kararsızları sırasıyla yüzde 20. 4 ile CHP takip etti.

Yüzde 15.9 ile İYİ Parti 3. sırada yer aldı.