Kocaeli’de zabıta ekipleri tarafından lise öğrencilerine "bilinçli tüketici" eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimde öğrencilere, zabıtanın görev alanları, toplum düzeninin korunmasındaki rolü ve günlük hayattaki önemi hakkında bilgi verildi. "Bilinçli tüketici" kavramının da ele alındığı seminerde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında alışverişte dikkat edilmesi gereken hususlar, sahte ve bozuk ürünlerden korunma yolları, tüketici hakları ve şikayet mekanizmaları anlatıldı.

Eğitim öncesinde öğrencilere tüketici haklarıyla ilgili broşür ve kalemlik dağıtıldı. Zabıta ekiplerinin mesleklerini de tanıttığı program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.