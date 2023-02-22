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Zabıta ekipleri deprem sonrası işletmelerdeki denetimleri artırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde zabıta ekipleri, deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına karşı işletmelere yönelik denetimler yaptı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:04
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Zabıta ekipleri deprem sonrası işletmelerdeki denetimleri artırdı

Zabıta ekipleri deprem sonrası işletmelerdeki denetimleri artırdı
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Kahta Belediye Başkan yardımcısı Zeki Köse ve belediye zabıta ekipleri, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, fahiş fiyat artışlarına karşı ilçedeki işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kahta Belediyesi zabıta ekibimiz ve Kahta Tarım İlçe Müdürlüğü ile beraber esnaflarımızı denetleyerek fiyat, hijyenik ve tarihi geçmiş mamulleri inceledik. İşletmelerde denetimlerimiz sırasında ürünlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle bazı işletmelere uyarılarda bulunduk.” dedi.

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