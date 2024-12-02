Bodrum'da işyerlerine zabıta denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da işyerlerine zabıta denetimi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde zabıta son bir hafta içerisinde 189 işyerini denetledi. Ekipler yaptıkları denetimlerde 65 market ve fırına cezai işlem yapıldı. 38 marketten tespit edilen ürünlerde imha edilmek üzere el konuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri market, fırın ve restoranlarda kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen çalışmalarda son bir haftada 189 işletmenin denetlendiği belirtildi.

Zabıta ekiplerinden denetim

Halk sağlığını korumak ve tüketim ürünlerinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde son kullanma tarihi ve ürünlerin saklanma koşulları ile genel temizlik durumu kontrolleri gerçekleştiriyor. Ayrıca unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmeler ile restoranlarda denetimler sürerken gıda ürünlerinin güvenilirliği, hijyen koşulları, ilgili yasalara uygunluk, üretim alanlarının temizlik standartlarına uygunluğunun kontrolü sağlanıyor.

Zabıta ekiplerinden denetim

Kasım ayının son haftası boyunca süren denetimlerde; 114 market, 40 fırın ve 35 restoran denetlendi. Kurallara uyan market, fırın ve restoran işletmecilerine teşekkür edilirken eksiklik görülen veya ilgili kanun maddelerine uymadığı tespit edilen 65 market, fırın ve restorana ilgili kanun maddelerince cezai işlem uygulandı. 38 markette tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürün, imha edilmek üzere yediemine alındı.

Zabıta ekiplerinden denetim

Zabıta ekiplerinden denetim

Zabıta ekiplerinden denetim

Zabıta ekiplerinden denetim

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