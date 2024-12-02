Bodrum'da işyerlerine zabıta denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri market, fırın ve restoranlarda kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen çalışmalarda son bir haftada 189 işletmenin denetlendiği belirtildi.

Halk sağlığını korumak ve tüketim ürünlerinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde son kullanma tarihi ve ürünlerin saklanma koşulları ile genel temizlik durumu kontrolleri gerçekleştiriyor. Ayrıca unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmeler ile restoranlarda denetimler sürerken gıda ürünlerinin güvenilirliği, hijyen koşulları, ilgili yasalara uygunluk, üretim alanlarının temizlik standartlarına uygunluğunun kontrolü sağlanıyor.

Kasım ayının son haftası boyunca süren denetimlerde; 114 market, 40 fırın ve 35 restoran denetlendi. Kurallara uyan market, fırın ve restoran işletmecilerine teşekkür edilirken eksiklik görülen veya ilgili kanun maddelerine uymadığı tespit edilen 65 market, fırın ve restorana ilgili kanun maddelerince cezai işlem uygulandı. 38 markette tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürün, imha edilmek üzere yediemine alındı.