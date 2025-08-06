Zabıta havai fişek ve yanıcı madde avına çıktı

Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İstanbul Valiliği'nin havai fişek, torpil, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satış ve kullanımına ilişkin yasağının ardından harekete geçti.

Son zamanlarda yaşanan yangınlar gibi olumsuzluklar üzerine, İstanbul Valiliği il genelinde bu tür ürünlerin 29 Temmuz 2025 ile 28 Ekim 2025 tarihleri arasında satışını ve kullanımını yasakladı.

Bu kararın uygulanması için sahaya inen Ataşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde eş zamanlı denetimler başlattı. Ekipler, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafı yeni düzenleme hakkında bilgilendirdi ve yasak kapsamındaki ürünlerin satılmaması konusunda uyarılarda bulunarak gerekli resmi bildirimleri yaptı.

Zabıta görevlileri, denetimlerde hem insan ve hayvan sağlığını korumanın hem de doğal çevrenin güvenliğini sağlamanın kritik önem taşıdığını vurguladı. Söz konusu yangın riski yüksek ürünlerin satışına devam edilmesi halinde, yaptırım uygulanacağının altı çizildi.

Ekipler denetimlerini yoğun şekilde sürdürürken, vatandaşların da yangın tehlikelerine karşı duyarlı olmaları ve yasağa aykırı durumları Ataşehir Belediyesi'ne bildirmeleri büyük önem taşıyor. Bu iş birliği, olası risklerin önüne geçilmesinde kilit rol oynayacak.