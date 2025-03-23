Zabıta ile dilenci arasında ilginç diyalog! ‘Bunları merdiven yıkayarak kazandım. Vermezseniz haram ederim”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şehir içi yolcu taşıyan otobüsle alışveriş merkezleri, ATM'ler, cami önleri, trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerde dilenenler, zabıta ekipleri tarafından tek tek yakalandı. Tamamını kadınların oluşturduğu dilencilerden birisi kucağında torunuyla yakalanırken, bir kadın da çocuklarıyla birlikte dilenirken tespit edilerek otobüse bindirildi.

Zabıtayı görünce çöp bidonunu karıştırmaya başlayan bir kadın, "dilenci" olmadığını belirtirken yabancı uyruklu bir kadın da otobüstekilere "Niye haber vermediniz" diye tepki gösterdi. Yakalanan başka bir kadın, akıllı telefonuyla "Beni marketin yanında tuttular" diyerek arkadaşlarına bilgi verdi. Bir marketin önünde elinde paspas bezi ile dilenirken zabıtalara yakalanan kadın ise topladığı paraları apartman merdivenleri yıkayarak kazandığını söyledi. Zabıta memurunun paralarını istediği kadın vermemekte direndi. Zabıta memurunun "Paranı geri vereceğiz" demesi üzerine cebinden önce madeni sonra da kağıt paraları çıkaran kadın, "Ben bunları merdiven yıkayarak kazandım. Vermezseniz haram ederim" dedi.

Otobüsle tek tek toplanan dilenciler, Zabıta Daire Başkanlığı Dilenciler Büro Amirliği'ne götürüldü. Zabıta memurları, dilencilerden topladıkları paraları tutanak karşılığında kuruma teslim etti.