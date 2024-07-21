Zabıta ile esnaf birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü. 15 yaralı

Kaynak: İHA
Zabıta ile esnaf birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü. 15 yaralı

Şanlıurfa'da karpuz satıcısı ve zabıta ekipleri arasaındaki tartışma büyüdü. Esnafın kızı zabıta ekiplerine, "Babamı dövmeyin" diyerek yalvardı.

Şanlıurfa’da karpuz satıcısı ile zabıta ekiplerinin arasında büyüyen kavgada 15 kişi yaralandı, 5 kişi ise gözaltına alındı. Kavganın ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar ise kameraya yansıdı.

Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi'nde meydana gelen olayda, kaldırımda karpuz satan esnafa zabıta ekipleri tarafından uyarıda bulunuldu. Uyarının ardından çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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POLİSTEN BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Karpuz satıcısı ve zabıta ekiplerinin arasındaki tartışma, tekme ve yumrukların atılmasıyla alevlendi. Olayın işinden çıkılamaz hale gelmesi üzerine polis ekipleri, biber gazı kullanarak durumu kontrol altına aldı.

Olay sonucunda 15 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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ZABITADAN GAZETECİLERE ENGEL

Gazetecilerin olay yerine hızla ulaşmasının ardından, kavga anlarını kaydetmeye çalışan basın mensuplarına zabıta ekipleri engel oldu ve kameraları almaya çalıştı. Bu durum, bölgedeki esnaf tarafından tepkiyle karşılandı.

"BABAMI DÖVMEYİN"

Olayı duyan esnafın ailesi ve yakınları kavganın olduğu bölgeye akın etti. Çıkan kavgada karpuzcunun eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. Esnafın kızı kavga sırasında zabıta ekiplerine, "Babamı dövmeyin" diyerek zabıta ekiplerine yalvardı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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