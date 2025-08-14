Zabıta memurlarına seyyar satıcılardan bıçaklı saldırı

Olay, saat 20.00 civarında Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet Mektep Sokak’ta meydana geldi. Çankırı Belediyesi’nde çalışan zabıta personeli ile izinsiz satış yapmak isteyen 1’i kadın 5 kişilik seyyar satıcı grubu arasında münakaşa çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine satıcılardan biri, yanında taşıdığı bıçakla zabıta görevlilerine saldırdı. Yaşanan arbede sırasında zabıta memuru İ.B. ve B.İ., vücutlarının farklı bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı memurlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zabıta görevlilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan seyyar satıcılar ise polis birimleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınd