Zabıta Müdürlüğü'nden çok yönlü denetim

Turgutlu Zabıtası, Cumartesi ve Pazartesi Pazarı'nda sarı çizgi ve fiyat etiket kontrolü yaptı. Denetimlerde yedi esnafa yasal sınırlar içerisinde satış yapılması konusunda resmi ihtar verildi. Kanun ve ilgili mevzuata aykırı satış yapan dört seyyar satıcıya ise cezai işlem uygulandı. Ekipler aynı zamanda pazar yeri içerisine motor alınmaması konusunda çalışmalarını sürdürdü.

OKUL KANTİNLERİ DENETLENDİ

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde de denetim yaptı. Kantinleri fiyat etiket başta olmak üzere hijyen yönünden denetleyen ekipler, ürünlerin son tüketim tarihlerini de kontrol etti.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlere ilişkin, "Ekiplerimiz, Cumartesi ve Pazartesi pazar yerlerinde sarı çizgi ve fiyat yönünden denetimlerini gerçekleştirdi. Yasal sınırlar içerisinde tezgahını konumlandırmayan esnafa gerekli uyarılar yapıldı ve resmi işlemler uygulandı. Bununla birlikte okulların açılmasıyla kantinlerinde kontrollere başlandı. Ekiplerimiz kentimizin pek çok noktasında denetimlerine devam edecek" dedi.