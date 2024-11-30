Zabıtadan at yakalama operasyonu

Bu durum, hem vatandaşların hem de yerel yönetimlerin dikkatini çekti. Süleymanpaşa Belediyesi, başıboş atların şehre zarar vermemesi ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için harekete geçti.

At Yakalama Timi Kuruldu

Belediye, başıboş atların toplanması için özel bir at yakalama timi kurarak zabıta ekiplerini görevlendirdi. Zabıta ekipleri, atların mahallelerdeki hareketlerini yakından takip etti ve kısa sürede başıboş atları toplamak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Atlar, zabıta ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde yakalandı.

Atlar Çiftliğine Taşındı

Yakalanan atlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan bir at çiftliğine götürülmek üzere kamyonlara yüklendi. Zabıtanın başıboş atlar üzerindeki takibi, bazen oldukça zorlu anlara sahne olurken, ekiplerin deneyimi ve hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir yaralanma veya olumsuz durum yaşanmadı.