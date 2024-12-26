Zabıtadan ’dilenci’ operasyonu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zabıtadan ’dilenci’ operasyonu!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ilçe merkezinde dilencilik yapan bir şahıs yakalandı.

Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri tarafından, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Murat Hüdavendigar Caddesi'nde üzerinde dilencilere yönelik denetim yaptı.

Denetimde vatandaşların duygularını istismar eden bir dilenci yakalandı. Dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanunu'ndan ceza yazıldı. İlçe genelinde dilencilik yapan şahıslara yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Zabıtadan ’dilenci’ operasyonu!

Zabıtadan ’dilenci’ operasyonu!

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