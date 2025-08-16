Zabıtadan işletmelere gramaj ve kalite denetimi

Fırınlara ve işletmelere gramaj, fiyat etiketi ile dara ve kalite kontrolü uygulamaları kapsamında denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapabilmelerinin sürekliliğini sağlamak adına kent genelindeki fırın ve işletmelerde gramaj, dara ve kalite kontrolü denetimleri yaptı.

Fırınlarda ekmek gramajlarını kontrol eden zabıta ekipleri, diğer unlu mamullerde de kalite kontrolü yaptı. Fırın denetimlerinin ardından bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak şehrimizde yapmış olduğumuz fırın kontrollerinde gramaj ve fiyat etiketinde herhangi bir eksikliğe rastlanılmamıştır. Kontrollerimiz devam edecektir. Halkımız sağlıklı ve güvenli bir şekilde ekmek tüketimlerini yapabilirler" diye konuştu. Esnaflar da zabıta ekiplerinin denetimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, seyyar satıcı ve dilencilere karşı denetimler için de ayrıca teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri öte yandan işletmelerde terazi darası kontrolleri de yaptı. Esnafların ürün satışlarında kullandıkları paketleme ambalajlarının darasını alma konusunda kurallara riayet edip etmediğini denetleyen ekipler, dara konusunda titizlik gösteren esnafları tebrik etti.