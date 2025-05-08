Zabıta’dan park engeline sert müdahale

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zabıta’dan park engeline sert müdahale

Çorum’da zabıta, kamuya açık alanlarda araç parkını engelleyen duba, lastik ve beton blokları kaldırdı.

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri tarafından araçların park etmesini önlemek amacıyla özel otoparkların çevresindeki kamuya açık alanlara yerleştirilen duba, lastik ve beton bloklar kaldırıldı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir genelinde vatandaşların araç parkını engelleyen izinsiz materyallere karşı kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, ücretli otopark çevreleri ve kamuya açık alanlara yerleştirilen duba, lastik ve beton bloklar tek tek kaldırıldı. Kunduzhan 1. Sokak, Osmancık Caddesi, Kellegöz Camii civarı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi çevresi, Emir Ahmet Camii yanı ve Fatih Blokları arkasında gerçekleştirilen çalışmalara Zabıta Müdürü İrfan Göyhan da katıldı. Ekipler, kamuya açık alanlarda parkı engelleyen unsurları toplarken, vatandaşlara da bu tür uygulamaların yasak olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Zabıta Müdürü Göyhan, "Ekiplerimizle birlikte, yol üzerlerine konulan ve araçların park etmesini engelleyen materyallerin kaldırılması konusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Özellikle ücretli otopark çevresi ve apartman önlerinde izinsiz olarak yerleştirilen dubalar, lastikler ve beton blokları önce tebliğ ederek, ardından imha edilmek üzere topluyoruz. Bu çalışmalarımız, şehirde düzeni sağlamak ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına kesintisiz devam edecek" dedi.

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