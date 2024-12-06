Melikgazi zabıtasından terazi denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Melikgazi zabıtasından terazi denetimi

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri pazar yerlerine kurulan meyve sebze satışı yapan pazarcıların terazilerin ölçü ayarlarını kontrol etti.

Vatandaşların alışveriş yaptığı semt pazarlarına büyük önem verdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "3516 sayılı kanunun 9/b maddesine göre iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu olan ölçü ve ölçü aletlerinin 2025 yılı periyodik muayenesi için müracaatlar 01.01.2025 tarihinde başlayacak. Müracaatlar şubat ayının sonunda mesai bitiminde sona erecek. Pazar esnafımızın belediyemize beyanname vererek pazar yerinde kullandıkları terazilerini muayene ettirmeleri gerekmektedir.

Zabıtadan pazarda tartı denetimi

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman insan odaklı hizmet anlayışımız ile çalışıyoruz. Belediyemizin hizmetleri arasında pazar yerleri de büyük önem taşıyor. Pazar yerlerimizde kaliteyi artırmak için çalışıyoruz. Pazar yerlerimizin temizliğinden, denetimine ve güvenliğine kadar büyük bir hizmet sunuyoruz. Ekiplerimizde belirli periyotlarla da pazar yerlerinde tartı ve fiyat denetimleri yapıyor. İlçemiz genelinde kurulan pazar yerlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi maksadıyla denetimlerimiz devam edecek. Zabıta ekiplerimize çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

Denetimlerde fiyat, etiket, ölçü ve ayar kontrollerini gerçekleştiren ekipler ayrıca satışı yapılan her ürünün üzerinde etiket bulundurulması konusunda pazarcı esnafına uyarıda bulundu.

Zabıtadan pazarda tartı denetimi

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