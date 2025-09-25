Zabıtadan sert önlem! Yaya yolunu işgal eden ne varsa hepsini topladı

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şikayetler üzerine kaldırımda yürümeyi zorlaştıran ve malzemelerini iş yeri önüne bırakan veya park yapılmasını engellemek amacıyla duba ve sandalye gibi malzemeleri kaldırım önüne bırakanlara yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri eşliğinde devam eden denetimlerde zabıta memurları meyve kasalarından, flamalara, reklam panolarından palet, lastiklere kadar birçok malzemeyi kaldırımdan topladı. Kaldırımda bırakılan bir cansız manken de alınarak araca yüklendi. Ayrıca iş yerleri önündeki parklanmayı engellemek amacıyla caddeye konulan ürünler de zabıta tarafından alındı.

Kaldırımda park edilen motosikletlerin fotoğrafları çekilerek sahiplerine 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca bin 406 lira para cezası uygulandı. Zabıta Amiri Osman Mutlu, " Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak mahalle bazında ve ilçe genelinde işgal, duba, masa, sandaly e ve kaldırımda park etmiş motorlu araçlar üzerinde çalışma yaptık. Bu doğrultuda hem esnafımızı uyarmak zorundayız hem de Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapmak zorundayız. Tüm esnafımıza duyurmak isteriz kaldırımları araç ceplerini lütfen işgal etmeyelim. Kaldırımlar vatandaşlarımızındır " dedi.