22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel. Zabıtalar arasında arbede çıktı, polis müdahale etti

AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel. Zabıtalar arasında arbede çıktı, polis müdahale etti

İBB’nin ramazan ayında etkinlik düzenlemek için kurmak istediği çadırlar AKP’li Üsküdar ve Ümraniye belediyelerinin engeline takıldı. Alanlara iftar organizasyon çadırları kurulamadı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 00:28
Takip Et

Zabıtalar arasında arbede çıktı, polis müdahale etti. AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel

AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel. Zabıtalar arasında arbede çıktı, polis müdahale etti
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün Üsküdar’daki Mimar Sinan Meydanı’na iftar organizasyonunda kullanılmak üzere TIR’la konteynerler ve çadırlar götürdü.

AKP’li Üsküdar Belediyesi, İBB iftar organizasyon çadır ve konteynerlarını meydanlara indirmesin diye cenaze, çöp kamyonu ve bazı araçlarını söz konusu alana park etti.

İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıtları arasında yaşanan arbedeye yurttaşların da dahil olmasıyla birlikte olaya polis müdahale etti.

AKP’li Ümraniye Belediyesi de İBB’nin inşa ettiği 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda kuracağı çadırları benzer yöntemleri kullanarak engelledi.

AÇIKLAMA GELDİ

İBB yetkilileri Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’e yaptığı açıklamada Üsküdar’daki meydanın kendi yetkili alanlarında olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili İBB, meydandaki kamu mallarına verilen zarar ve engellemelerden dolayı Üsküdar Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hastane ve kütüphanenin önünde, 29 gün boyunca 10:00 – 02:00 arasında konser gibi etkinlikler yapılır mı? Gelin buraya değil, daha işlek, geniş ve uygun olan ana meydana, sahile kurun dedik, İBB ise zabıtalarımıza saldırmayı seçti” ifadelerini kullandı.

AKP'li belediyenin Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda yaptığı engelleme dikkat çekti. Belediye çok sayıda zabıta memurunun yanı sıra meydana çöp araçları, kar ile mücadele kamyonlarını getirdi.

Engellemeye tanık olan yurttaşlar belediyenin çok sayıda zabıtayı engelleme için kullanmasını, araçlarla meydanın kapatılmasına tepki gösterdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
2
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
4
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
5
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
6
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
7
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
﻿Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
﻿Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
﻿Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
﻿Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
﻿Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
﻿Kazaen annesini öldürdü
﻿Kazaen annesini öldürdü
﻿Kazaen annesini öldürdü
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.