Dilencinin üzerinden çıkan para şok etti

İHA'nın haberine göre, şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek dilenen erkek bir şahsın üzerinden çıkan para herkesi şok etti. Vatandaşlardan para talep eden dilenci Yalova Belediyesi’nin zabıta ekipleri tarafından Cevdet Aydın Parkı’nda yakalandı.

Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencinin üstünde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İl genelinde yaptığımız rutin kontrollerde Cevdet Aydın Parkı içerisinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 12 bin TL para çıktı. Yalova’da ilk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasını ve kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemesini rica ediyoruz” diye konuştu.

Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan şahsa, Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.