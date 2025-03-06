Zabıtaya yakalanan dilenci yürüyen bankamatik çıktı! 6 kişilik ekip üzerinden çıkan parayı saya saya bitiremedi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı belirlenen M.P. isimli şahsa yönelik başarılı bir operasyon düzenledi.

Ekipler, dilenciyi yakalayarak Zabıta Karakolu'na götürdü. Dilencinin burada yapılan üst aramasında, üzerinde 164 bin 125 TL, 10 euro ve 5 dolar bulundu.

Paraların sayılması işlemi için 6 zabıta personeli görev aldı.

Aksaray’da 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı

M.P.'nin dilencilik yaparak elde ettiği paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı ve paralar zabıta tarafından tutanakla el konuldu.

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şoke etti