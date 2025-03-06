Zabıtaya yakalanan dilenci yürüyen bankamatik çıktı! 6 kişilik ekip üzerinden çıkan parayı saya saya bitiremedi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Yalova'da operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi. İçinde dövizlerin de bulunduğu paraları, 6 zabıta personeli tarafından ancak sayabildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı belirlenen M.P. isimli şahsa yönelik başarılı bir operasyon düzenledi.

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Ekipler, dilenciyi yakalayarak Zabıta Karakolu'na götürdü. Dilencinin burada yapılan üst aramasında, üzerinde 164 bin 125 TL, 10 euro ve 5 dolar bulundu.

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Paraların sayılması işlemi için 6 zabıta personeli görev aldı.

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M.P.'nin dilencilik yaparak elde ettiği paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı ve paralar zabıta tarafından tutanakla el konuldu.

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