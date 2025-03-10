Zafer Algöz otopark ücretine isyan etti

Oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havaalanı'nda aracı için ödediği otopark ücretine isyan etti.

Usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Zafer Algöz'ün 22 saatlik otopark ücretine verdiği para dudak uçuklattı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Algöz, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havaalanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım. Arabada keyfine bakardı. Artık bazı şeylere yuh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin" dedi.

Zafer Algöz daha önce de, "İnsanların, ekonomik nedenlerden dolayı eğlencesi kalmadığı için mecburen dizi izliyorlar" diyerek de bir mesaj paylaşmıştı.

"İnsanların tek eğlencesi dizi... Sinemaya giden dört kişilik bir ailenin maliyeti bin TL... Ulaşım ve arabayla inanın bin TL oluyor. Sinemadaki düşüşün sebebi ekonomik. Bir aile bir filme bin TL vereceğine, 3-4 tane dijital platforma üye oluyor."